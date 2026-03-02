La Commissione avvia l'applicazione provvisoria del Mercosur e scatena critiche dalla Francia

La Commissione europea ha deciso di attivare in via provvisoria l'accordo con il Mercosur, provocando reazioni forti in Francia e tra gli agricoltori europei

Il 02/03/la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l’avvio dell’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur. La dichiarazione, rilasciata in conferenza stampa, ha immediatamente acceso un confronto politico che coinvolge Stati membri, europarlamentari e organizzazioni di settore.

La decisione è stata motivata dalla ratifica compiuta da alcuni Paesi del Mercosur, in particolare Argentina e Uruguay, che secondo la Commissione hanno attivato la condizione prevista per iniziare ad applicare l’accordo su base provvisoria. Tuttavia, la mossa ha incontrato resistenze, con la Francia in prima linea tra i critici e associazioni agricole pronte a mobilitarsi.

Le ragioni ufficiali della Commissione

Secondo la presidenza della Commissione, l’accordo Mercosur rappresenta un’opportunità strategica: crea un mercato potenziale di oltre 700 milioni di persone e riduce notevolmente i dazi doganali. Von der Leyen ha sottolineato che l’apertura commerciale offre vantaggi per le piccole e medie imprese europee e costituisce uno strumento per aumentare la resilienza economica dell’Unione in un contesto internazionale competitivo. La Commissione ha inoltre ribadito che l’applicazione è, per definizione, temporanea e che la conclusione definitiva richiederà il consenso del Parlamento europeo.

Obiettivi strategici ed economici

Nel suo intervento la presidente ha evidenziato il valore geopolitico dell’intesa: oltre al beneficio commerciale, il Mercosur viene presentato come una piattaforma per un impegno politico profondo con partner che condividono principi di apertura e regole del commercio. Per la Commissione, questo traduce in opportunità di export concrete e in un rafforzamento della posizione europea sui mercati globali.

Le critiche e l’opposizione

La reazione più netta è arrivata dalla Francia, dove il Presidente della Repubblica e deputati nazionali ed europei hanno definito la scelta una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e delle preoccupazioni sollevate da produttori e consumatori. Anche le associazioni agricole hanno denunciato il rischio di concorrenza sleale, minacciando forme di contestazione che includono manifestazioni e blocchi simbolici.

Questione democratica e ricorso alla Corte

Nei mesi precedenti il Parlamento europeo aveva chiesto un parere alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire aspetti giuridici della ratifica, ottenendo una maggioranza che ha sospeso il processo. I critici sottolineano che l’applicazione provvisoria aggira di fatto quel percorso, ponendo interrogativi sul corretto bilanciamento tra prerogative della Commissione e ruolo deliberativo degli organi parlamentari.

Implicazioni pratiche per agricoltura e imprese

Dal punto di vista commerciale, l’entrata in vigore provvisoria comporta una diminuzione delle tariffe su molte categorie di prodotti, aprendo mercati latinoamericani a esportatori europei e viceversa. Le imprese vedono opportunità immediate, mentre il settore agricolo europeo avverte con preoccupazione il possibile aumento dell’importazione di prodotti a costi inferiori rispetto agli standard europei.

Rischi e tutele richieste

Per contrastare gli effetti negativi indicati, rappresentanti agricoli e alcuni governi chiedono misure di tutela: clausole di salvaguardia, controlli fitosanitari rigorosi e strumenti di accompagnamento per le filiere più esposte. Sul tavolo restano anche richieste di maggiore trasparenza nelle valutazioni d’impatto e di meccanismi di monitoraggio delle pratiche ambientali e sociali nei Paesi partner.

Prospettive istituzionali e scenari futuri

La decisione della Commissione non esaurisce il percorso: il Parlamento europeo dovrà comunque esprimersi per la ratifica definitiva e la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi sul ricorso. Questo doppio binario istituzionale renderà l’esito finale incerto, con possibili esiti che vanno dalla conferma dell’intesa a modifiche sostanziali imposte dalle autorità giudiziarie o politiche.

La vicenda rimane una cartina di tornasole della capacità dell’UE di bilanciare rapidità d’azione e legittimità democratica in un mondo commerciale sempre più complesso.