Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono stati due dei protagonisti che hanno fatto chiacchierare il web durante e dopo la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island. La ragazza, nelle ultime ore, ha svelato nuovi dettagli inediti sulla storia d’amore con il ragazzo.

La confessione di Martina De Ioannon

Durante una diretta, Martina De Ioannon avrebbe rivelato che la storia d’amore con Raul Dumitras aveva già subito una grave battuta d’arresto prima del programma, tanto da mettere in discussione completamente il rapporto.

“L’amore con Raul, prima del programma, era scemato. Noi, già 2-3 mesi prima, avevamo discusso e ci eravamo lasciati ma avevamo deciso che forse stavamo correndo. Non ci lasciamo e decidiamo di entrare”.

La decisione di Raul Dumitras prima di Temptation Island

Il racconto di Martina De Ioannon è continuato raccontando la decisione di partecipare a Temptation Island 2024:

“Abbiamo deciso insieme di partecipare, lui era carichissimo prima di entrare”.

Raul Dumitras a Mykonos per il suo compleanno

Raul Dumitras è andato a Mykonos per festeggiare il suo compleanno. Il ragazzo ha postato una storia in cui era a bordo piscina e i dettagli non sono passati inosservati agli occhi dei fan.

I follower hanno notato che la piscina fosse la stessa postata nelle storie da Francesco De Ioannon, il fratello di Martina. Inoltre, un’altra conferma arriverebbe da Marco De Ioannon, altro fratello della ragazza, che ha postato una storia nella stessa discoteca di Raul.