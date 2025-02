Un legame in crisi

Negli ultimi giorni, la casa del Grande Fratello è stata teatro di una profonda crisi che ha coinvolto Zeudi, concorrente napoletana, e la sua ex amica Helena Prestes. Le tensioni sono esplose quando Helena ha accusato Zeudi di non essere realmente bisessuale, come affermato in precedenza. Questa accusa ha scatenato un acceso dibattito tra i fan delle due concorrenti, creando un vero e proprio schieramento sui social.

La difesa materna e le polemiche

In un tentativo di difendere sua figlia, la madre di Zeudi ha pubblicato sui social una lettera che la giovane aveva scritto. Tuttavia, la pubblicazione ha sollevato ulteriori dubbi: molti utenti hanno notato una differenza tra la calligrafia della lettera e quella della firma, suggerendo che potesse trattarsi di un “teatrino” orchestrato dalla madre e dalla figlia. Questo ha alimentato le critiche e le speculazioni, portando a una divisione netta tra i sostenitori di Zeudi e quelli di Helena.

Il fenomeno “Zelena” e la sua evoluzione

Nei mesi precedenti, il legame tra Zeudi e Helena aveva dato vita a un vero e proprio fenomeno sui social, soprannominato “Zelena”, con i fan che speravano in una storia d’amore tra le due. Tuttavia, la situazione è drasticamente cambiata dopo l’eliminazione di Helena e il suo successivo rientro nella casa. La rivalità si è intensificata quando Javier ha manifestato interesse per Zeudi, portando Helena a tornare sui suoi passi e a ricucire il rapporto con lui, lasciando Zeudi in una posizione vulnerabile.

Le reazioni sui social

Le reazioni sui social sono state immediate e polarizzate. Da un lato, i sostenitori di Zeudi hanno difeso la concorrente, sottolineando che le accuse di Helena potrebbero essere motivate da gelosia o rancore. Dall’altro, i fan di Helena hanno evidenziato la necessità di dubitare della veridicità delle affermazioni di Zeudi, suggerendo che la lettera pubblicata dalla madre non fosse autentica. La questione ha acceso un dibattito acceso, con molti utenti che invitano a non farsi manipolare dalle narrazioni create sui social.