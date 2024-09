La decisione sulla necessità di un'assicurazione obbligatoria riguardo alle inondazioni viene posticipata dalla maggioranza.

Prima di partire per l'assemblea dell'Onu a New York, Giorgia Meloni ha chiesto di mettere da parte le controversie. Il governo italiano ha destinato un fondo di emergenza da 24 milioni di euro per l'alluvione in Emilia-Romagna. Tensioni sono state causate dalla proposta del Ministro della Protezione Civile, Musumeci, di un'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali per i proprietari di immobili, proposta a cui la maggioranza si è però opposta.