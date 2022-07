La dieta di Carmen Di Pietro: come riesce a mantenere un fisico tonico

La bella Carmen Di Pietro, tornata in Italia dopo tre mesi all’Isola dei Famosi, ha raccontato i segreti della sua dieta per mantenere un fisico tonico

Presentatrice, attrice, cantante e conduttrice radiofonica, Carmen Di Pietro è davvero un personaggio a tutto tondo, e ha anche un fisico invidiabile. La bella Carmen ha spiegato in una recente intervista quali sono i segreti che si celano dietro al suo aspetto fisico.

La dieta di Carmen Di Pietro, ecco cosa mangia per restare in forma

Carmen di Pietro segue una particolare dieta? A rispondere è lei stessa in una recente intervista, in cui ha spiegato le sue abitudini alimentari: “Sembrerà strano ma io mangio tantissimo. Il mio segreto è non usare condimenti grassi. Il giorno consumo molti carboidrati, soprattutto pasta con un filo d’olio, pomodoro e basilico. La sera invece mi preparo enormi insalatone e dentro ci metto quello che ho in casa, dal tonno al pollo, alla mozzarella.”

La vecchia storia del reggiseno in freezer

Quando Carmen partecipò al Grande Fratello Vip raccontò di essere solita conservare i suoi reggiseni in freezer, un altro dei segreti della donna: “Quando mi servono li tiro fuori e li indosso freddi in modo tale che almeno per una serata mi tengono sodo e alto il décolleté.” Non solo una buona dieta quindi, per apparire bene, delle volte, serve anche qualche trucchetto insospettabile!