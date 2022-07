La dieta di Sabrina Ferilli: i segreti dell’attrice per mantenersi in forma

L'amata attrice Sabrina Ferilli ha spiegato i segreti della sua bellezza: cosa mangia la romana per avere un fisico sempre asciutto e tonico?

Cosa mangia Sabrina Ferilli per tenersi in forma? La bellisima attrice romana ha spiegato di non seguire una vera e propria dieta per mantenere il suo fisico sempre tonico: il segreto della sua forma atletica sarebbe l’allenamento.

Sabrina Ferilli, il segreto per la sua forma non è la dieta

La Ferilli ha raccontato in un’intervista di non essere in grado di resistere ai vizi della cucina: l’attrice non può rinunciare ai suoi piatti preferiti e se lo fa, lo fa non certo volentieri. Sabrina Ferilli ha spiegato che il suo segreto è, più che l’alimentazione, un buon allenamento: “Vado in palestra quattro volte a settimana ma questo mi permette poi di mangiare e bere tutto ciò che voglio.

Mai fatta una dieta. A tavola non accetto privazioni.”

Sabrina Ferilli e lo strike zone

In particolare, la Ferilli ha raccontato di dedicarsi molto spesso allo strike zone, una disciplina che aiuta a rafforzare i muscoli e fa sviluppare anche forza e flessibilità. Uno sport che mette insieme yoga e calisthenics con posture ed esercizi di forza a terra.