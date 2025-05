La difficile situazione di Lucrezia Selassiè dopo la condanna per stalking

La difficile situazione di Lucrezia Selassiè dopo la condanna per stalking

Ostracismo e difficoltà lavorative per Lucrezia e le sue sorelle dopo la denuncia

La condanna e le sue conseguenze

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si trova attualmente al centro di una controversia che ha avuto ripercussioni significative sulla sua vita personale e professionale. Dopo la condanna per stalking inflitta dal suo ex fidanzato, il nuotatore Manuel Bortuzzo, Lucrezia è stata costretta a indossare un braccialetto elettronico.

Questo dispositivo, come rivelato dalla sorella Jessica, ha causato non pochi problemi, con la polizia che si è presentata a casa loro per verificare il corretto funzionamento del dispositivo. Jessica ha raccontato che gli agenti sono intervenuti più volte, segnalando malfunzionamenti e cercando di monitorare la situazione di Lulù.

Ostracismo nel mondo dello spettacolo

La situazione di Lucrezia e delle sue sorelle, Jessica e Clarissa, è ulteriormente complicata da un apparente ostracismo da parte del mondo televisivo. Secondo quanto dichiarato da Jessica, le opportunità lavorative sono diminuite drasticamente da quando la vicenda è diventata di dominio pubblico. “Siamo considerate personaggi troppo trash, troppo Mediaset”, ha affermato, suggerendo che la condanna di Lucrezia abbia influito negativamente sulla loro immagine. Nonostante abbiano cercato di farsi strada nel settore, le porte sembrano chiuse, e le sorelle Selassiè si sentono emarginate.

Le sfide professionali delle Selassiè

Jessica ha anche condiviso le difficoltà nel trovare lavoro, sottolineando che, nonostante abbiano conosciuto molti professionisti del settore, è difficile chiudere contratti o serate. “La denuncia per stalking ha messo una pietra pesante, difficile da superare”, ha dichiarato, evidenziando come la situazione attuale sia insostenibile. Nonostante Lucrezia si sia sempre dichiarata innocente, sostenendo di non aver mai perseguitato Bortuzzo, le conseguenze legali e sociali della condanna continuano a pesare sulla sua vita e su quella delle sue sorelle.