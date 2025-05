Una scoperta inquietante

La storia di una bambina di 14 mesi, trovata in condizioni disastrose a Galliate, ha scosso l’opinione pubblica. La piccola, abbandonata dal padre marocchino, è stata rinvenuta in un appartamento sporco e degradato, circondata da giocattoli e cocaina. Gli agenti della questura di Novara, Chiara Aveni e Chiara Bruno, hanno descritto l’emozione di portare via la bimba da una situazione così allarmante.

“Si vedeva che aveva paura e passava gran parte della giornata da sola”, hanno dichiarato, sottolineando la gravità della situazione.

Le condizioni di vita precarie

Quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione, hanno trovato la bambina in un ambiente disordinato e insalubre. “L’appartamento era disastrato, con oggetti della bimba accanto a posacenere e mozziconi di sigarette”, ha spiegato Cesare Palenzona, dirigente della questura. La piccola è risultata positiva alla cocaina, sebbene non sia chiaro se le sia stata somministrata direttamente. La sua vita quotidiana era segnata dall’abbandono e dalla scarsa igiene, con pannolini non cambiati e piatti sporchi in giro per casa.

Il ruolo dei genitori e della tata

Il padre, un marocchino irregolare di 42 anni, è stato rintracciato dopo mesi di ricerche. La madre, una donna italiana, e una tata improvvisata di 34 anni, sono state denunciate per maltrattamenti e abbandono di minore. La tata, sotto effetto di sostanze, ha dichiarato di prendersi cura della bambina in cambio di denaro. Entrambi i genitori si sono presentati per le vaccinazioni della figlia, ma non hanno mai preso in carico la sua sicurezza. Il tribunale dei minorenni di Torino ha avviato la procedura di adottabilità per la piccola, mentre le indagini continuano per chiarire le responsabilità dei genitori.