La Duma di Stato abolisce le dichiarazioni patrimoniali annuali per i funzionari

Recentemente, la Duma di Stato russa ha approvato un pacchetto di leggi che elimina l’obbligo per i funzionari governativi di presentare annualmente le loro dichiarazioni finanziarie. Questa decisione è stata presentata dai legislatori come un passo verso la modernizzazione del sistema di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche.

Il nuovo sistema di monitoraggio finanziario

Con le nuove norme, il monitoraggio delle finanze degli officiali e dei loro familiari sarà gestito tramite un sistema statale chiuso conosciuto come Poseidon. Questo sistema sarà in grado di monitorare in tempo reale il reddito, i beni e le proprietà dei funzionari. Inoltre, Poseidon sarà integrato con altre banche dati governative, come quelle del Servizio Fiscale Federale e dell’agenzia di vigilanza finanziaria Rosfinmonitoring.

Accesso limitato e vigilanza

È importante notare che l’accesso al sistema Poseidon sarà limitato a determinati enti governativi, come l’Amministrazione Presidenziale e il Servizio di Protezione Federale. Questo cambiamento mira a garantire una risposta più rapida e efficace a possibili reati di corruzione, come ha dichiarato il deputato Vasily Piskaryov, esponente del partito di governo Russia Unita.

Obbligo di dichiarazione in determinate circostanze

Nonostante l’abolizione delle dichiarazioni annuali, i funzionari pubblici dovranno comunque presentare delle dichiarazioni in alcune situazioni specifiche. Secondo il testo della legge, dovranno compilare un documento finanziario quando assumono un nuovo incarico, quando si trasferiscono tra le agenzie o quando effettuano acquisti che superano il reddito combinato della loro famiglia negli ultimi tre anni.

Prossimi passi e approvazione finale

Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio, a condizione che vengano approvate dal Consiglio della Federazione e firmate dal Presidente Vladimir Putin. Il provvedimento è stato introdotto dai rappresentanti di tutti i gruppi della Duma solo dieci giorni prima della votazione, nonostante le critiche sollevate da alcuni membri del Partito Comunista durante il dibattito.

Contesto storico e implicazioni

Questa modifica arriva dopo che nel dicembre, Putin aveva sospeso la pubblicazione obbligatoria delle dichiarazioni finanziarie dei funzionari a causa della guerra in Ucraina. Da quel momento, le dichiarazioni già depositate, comprese quelle presentate prima dell’invasione russa, hanno iniziato a scomparire dai siti ufficiali. In passato, la legge russa richiedeva ai funzionari pubblici di rivelare pubblicamente le loro entrate e beni, così come quelli dei familiari, come parte di un quadro anti-corruzione introdotto nel 2008.

Con l’introduzione di questo nuovo sistema, il governo russo sembra voler giustificare la propria posizione in merito alla trasparenza finanziaria, pur limitando l’accesso alle informazioni e riducendo la visibilità delle operazioni finanziarie dei funzionari pubblici. La decisione potrebbe avere ripercussioni significative sulla lotta alla corruzione in Russia, suscitando preoccupazioni tra i gruppi di attivisti e i critici del regime.