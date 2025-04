Un leader controverso

Giancarlo Gentilini, ex sindaco di Treviso e figura storica della Lega Nord, è scomparso all’età di 95 anni, lasciando un’eredità complessa e controversa. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte attaccamento ai valori del movimento leghista originale, che lui stesso ha sempre distinto dall’attuale partito guidato da Matteo Salvini.

Gentilini ha spesso espresso il suo disappunto riguardo alla direzione presa dalla Lega, sottolineando come il partito di oggi non rappresenti più lo spirito di lotta e di spontaneità che lo contraddistingueva in passato.

Le critiche a Matteo Salvini

Le dichiarazioni di Gentilini nei confronti di Salvini sono state dirette e senza mezzi termini. In diverse occasioni, ha definito la leadership attuale come una ‘debacle’, esprimendo la necessità di un cambiamento radicale. “Salvini si deve dimettere”, aveva affermato, suggerendo che il ritorno ai valori originari della Lega fosse possibile solo attraverso un cambio al vertice. Queste affermazioni non solo riflettono il suo disappunto, ma anche una visione nostalgica di un’epoca in cui la Lega era vista come un movimento di protesta genuino, piuttosto che un partito politico tradizionale.

Un’eredità complessa

Nonostante le sue critiche, Gentilini ha anche riconosciuto alcuni aspetti positivi della leadership di Salvini, ma sempre con un occhio critico. Nel 2019, aveva notato che Salvini possedeva “un po’ di dittatura nel dna”, un’affermazione che ha suscitato non poche polemiche. La sua visione della politica era influenzata da esperienze passate, e non ha mai nascosto il suo legame con un’epoca storica controversa. Gentilini si è sempre visto come un martire della causa leghista, affermando che il vero rappresentante del nord Italia fosse Luca Zaia, attuale governatore del Veneto.

La figura di Giancarlo Gentilini rimarrà impressa nella memoria collettiva come un simbolo di un’epoca passata della Lega, un’epoca in cui il movimento era caratterizzato da una forte identità regionale e da una lotta contro il centralismo romano. Le sue parole e le sue azioni continueranno a influenzare il dibattito politico, mentre la Lega si trova a dover affrontare sfide sempre più complesse nel panorama politico italiano.