Un amore che sembrava perfetto

La storia d’amore tra Samanta Togni e Mario Russo ha catturato l’attenzione del pubblico fin dal loro primo incontro. Un colpo di fulmine avvenuto circa cinque anni fa, che ha portato a un matrimonio celebrato dopo soli sette mesi di relazione. Samanta, ex danzatrice di Ballando con le Stelle, ha deciso di trasferirsi a Dubai per seguire il chirurgo, un passo che si è rivelato più complesso del previsto.

La scelta di lasciare la sua vita e i suoi successi professionali per amore ha segnato l’inizio di una fase di sacrifici che, alla lunga, si è rivelata insostenibile.

La crisi e la decisione di separarsi

Durante un’intervista a Verissimo, Samanta ha rivelato che la relazione ha iniziato a mostrare segni di crisi già alla fine della scorsa estate. Nonostante un tentativo di ricucire i rapporti, la consapevolezza che i due avessero obiettivi di vita diversi ha portato alla decisione di chiudere definitivamente il capitolo. “Ho capito che tenere viva una coppia annullandosi è un prezzo troppo alto da pagare”, ha dichiarato Togni, sottolineando come la sua felicità fosse stata messa in secondo piano rispetto a quella del marito.

Rinascita e nuovi obiettivi

Samanta ha descritto la sua attuale fase come una rinascita, un momento in cui ha ritrovato se stessa e i propri obiettivi. “Avevo perso il gusto della vita”, ha confessato, aggiungendo che ora si sente finalmente libera e pronta a riconnettersi con le sue aspirazioni. La decisione di lasciare Mario Russo non è stata semplice, ma necessaria per il suo benessere. La Togni ha affermato di non avere al momento un nuovo compagno, ma di essere felice così, concentrata su se stessa e sul suo futuro.