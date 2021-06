La Francia toglie l’obbligo della mascherina all’aperto

Roma, 16 giu. (askanews) – La Francia revoca l’obbligo delle mascherine all’aperto a partire da domani 17 giugno, mentre per la revoca dell’impopolare coprifuoco i francesi dovranno attendere il 20 giugno, comunque 10 giorni prima della data inizialmente prevista.

“Revocheremo l’obbligo generale di indossare la mascherina all’aperto. L’Alto consiglio della sanità pubblica ci ha inviato un parere ieri sull’uso delle mascherine all’aperto e ne trarremo le conseguenze senza ritardo.

Indossare una mascherina all’aperto non sarà pertanto più obbligatorio, ad eccezione di alcune circostanze. Quando le persone si riuniscono, quando si trovano in luoghi affollati, in coda, in un mercato o in tribuna allo stadio. I decreti del prefetto che regolano l’uso delle mascherine all’aperto saranno quindi modificati domani per riflettere la nuova regola di buon senso alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica”.