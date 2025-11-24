Ex senatore Vincenzo D’Anna e la frase offensiva a Valentina Pitzalis: polemica social dopo il commento choc e le scuse.

A poche ore dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna al centro dell’attenzione la storia di Valentina Pitzalis. Sopravvissuta a un tentato femminicidio nel 2011, quando l’ex marito le diede fuoco, Pitzalis ha trasformato il proprio dolore in una battaglia civile per sensibilizzare giovani e adulti sul tema della violenza di genere.

Recentemente, però, la sua testimonianza è stata offesa da un commento choc sui social dell’ex senatore Vincenzo D’Anna, scatenando indignazione e polemiche prima delle scuse.

La testimonianza di Valentina Pitzalis: coraggio e resilienza

Nel 2011, Pitzalis fu vittima di un tentato femminicidio: il marito, Manuel Piredda, la cosparse di benzina e le diede fuoco, morendo egli stesso tra le fiamme. Valentina sopravvisse, ma riportò ferite gravissime, tra cui un volto sfigurato, mani compromesse e numerose cicatrici.

Nonostante il trauma fisico e psicologico e le accuse ingiuste mosse dai genitori dell’ex marito, che la accusavano di omicidio – accuse poi smentite dalla giustizia – Pitzalis ha trasformato la sua esperienza in una missione sociale. “Ho deciso di raccontare la verità e trasformare la paura in consapevolezza”, ha dichiarato, partecipando a numerose campagne di sensibilizzazione e parlando davanti a oltre 2.000 studenti al Teatro Arcimboldi di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fare x Bene (@farexbene)

“C’è a chi la moglie piace cotta”: la frase di D’Anna contro Pitzalis scatena polemiche, poi l’ex senatore si scusa

Pochi giorni dopo il suo intervento a Milano, Valentina Pitzalis è stata bersaglio di un commento offensivo sui social da parte di Vincenzo D’Anna, ex senatore e attuale presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, che ha scritto: “C’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie”.

La frase, immediatamente cancellata dopo le proteste sui social, è stata inizialmente giustificata dall’autore come una “risposta ironica e sarcastica” riferita al marito defunto di Valentina Pitzalis. Solo alcune ore più tardi, Vincenzo D’Anna ha presentato le scuse direttamente alla donna, sottolineando che non intendeva offendere né minimizzare la sua esperienza. Ha spiegato di aver immaginato una battuta “metafisica” che il marito defunto avrebbe potuto fare, ma ha riconosciuto l’inopportunità delle sue parole e l’impatto doloroso sulla vittima.

La vicenda ha scatenato un’ampia polemica, anche perché D’Anna sarebbe stato già noto per dichiarazioni controverse in passato, e la Federazione degli Ordini dei Biologi ha voluto ribadire il proprio impegno nel condannare chi diffonde odio e violenza online, chiarendo che episodi di questo tipo non rappresentano in alcun modo i valori dell’istituzione.