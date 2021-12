La funivia che diventa un minibus su ruote ed elettrico

Milano, 2 dic. (askanews) – Una funivia che si trasforma in un minibus elettrico. Il mezzo di trasporto che arriva direttamente dal futuro è stato ideato e brevettato da una azienda italiana, Leitner (del gruppo Hti).

Si chiama ConnX e ne esiste già un prototipo. Nelle immagini un rendering del suo ipotetico utilizzo nel cielo di New York.

È una funivia la cui cabina, una volta entrata in stazione, viene trasferita su un veicolo elettrico autonomo che poi prosegue a livello stradale.

Il sistema da un lato consentirebbe di superare più facilmente con una funivia eventuali ostacoli dall’altro è una alternativa per tutte quelle aree in cui non è possibile una funivia continua.