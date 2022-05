Ad un anno dalla tragedia del Mottarone, una decisione è stata presa: la funivia sarà demolita. Le dichiarazioni della sindaca di Stresa

Ad un anno dalla terribile strage del Mottarone, quando una cabina di una funivia si staccò causando la morte di 14 persone, la sindaca di Stresa torna a parlare per spiegare le decisioni che verrano prese da qui a breve tempo.

Mottarone, la funivia potrebbe essere demolita: le parole della sindaca

Marcella Severino, il sindaco della città di Stresa, ha raccontato ai microfoni dei colleghi di ‘Fanpage.it’ quello che potrebbe accadere alla funivia del Mottarone: “Gli incontri finora sono andati molto bene e da parte nostra abbiamo espresso il desiderio di avere una struttura totalmente rinnovata, nella tecnologia e anche nell’architettura. Come per il Monte Bianco, abbiamo chiesto che una delle nuove stazioni venga disegnata da un Archistar.” La funivia, raccontano alcuni abitanti della città, ha però subito un danno di immagine enorme e per questo motivo potrebbe essere demolita.

Il problema del turismo assente

Da quando è capitata la teribile tragedia il turismo della zona ha sofferto moltissimo. Fabrizio Bertoletti, dell’Hotel Eden ha spiegato: “Il lavoro è calato moltissimo, si è minimizzato stiamo cercando di capire cosa fare.”