La grossa novità delle pensioni di marzo, ecco cosa cambia in meglio

Adeguamento dell'importo all'inflazione e nuove cifre, ecco la grossa novità delle pensioni di marzo e cosa cambia in meglio per gli italiani

C’è una grossa novità per le pensioni di marzo, ecco cosa cambia in meglio grazie ad una norma inserita in manovra che prevedeva la rivalutazione del dovuto: l’Inps sta provvedendo e per il mese che sta per entrare arriveranno i primi scatti.

Tutto era stato previsto a gennaio 2023, quando per effetto di una norma inserita nella Manovra era cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni.

La grossa novità delle pensioni di marzo

Che significa? Che da allora lo stesso è basato su sei fasce di reddito. A quel punto era scattato l’adeguamento delle pensioni all’inflazione. I primi effetti li avevano visti gli italiani con un reddito da pensione fino a quattro volte il minimo che è fisato più o meno a 526 euro.

Ecco, costoro già dal mensile di gennaio avevano ricevuto l’assegno maggiorato del 7,3%. A fare i conti spiccioli le pensioni fino a 2.100 euro lordi sono state rivalutate di circa 153 euro. E marzo? Quello è il mese in cui toccherà ai redditi da pensione superiori a 2.101,52 euro: per il mese di marzo riceveranno la rivalutazione della pensione rispetto all’inflazione “sulla base delle percentuali inserite in legge di Bilancio”, come spiega il Corriere della Sera.

L’esempio pratico: ecco di quanto aumenteranno

L’Inps spiega che a marzo saranno corrisposti anche gli arretrati di gennaio e febbraio. La legge di Bilancio prevede che le percentuali di rivalutazione scendono all’aumentare dell’importo della pensione . Che significa nel concreto? Che chi ha un reddito tra 2.101,52 e 2.626,90 euro dovrà ricevere per marzo una rivalutazione dell’85%. Con una pensione lorda di 2.626 euro, si avrà un aumento di circa 162 euro.