La investe poi fa retromarcia e la schiaccia di nuovo: brutale femminicidio nel Regno Unito 

Orrore assoluto nel Leicestershire, dove un uomo investe una donna, poi fa retromarcia e la schiaccia di nuovo: il brutale femminicidio nel Regno Unito ha avuto come vittima la 28enne Caragh Eaton, uccisa da un automobilista con modalità terribili. La giovane donna è stata ammazzata a pochi metri dalla sua porta di casa a Barrow upon Soar e la polizia sta interrogando un fermato per capire come possa averla uccisa in quel modo e con quali motivazioni.

Un testimone ha raccontato che l’uomo alla guida dell’auto killer “è tornato indietro per passare sopra di lei altre due o tre volte”, poi l’assassino si è dileguato, lasciandola moribonda sul ciglio della strada. Il crimine è stato messo in atto martedì 6 settembre e la polizia ha diffuso le foto della vittima l’8 settembre. Inutili purtroppo i soccorsi: i servizi di emergenza sono accorsi a Field Edge Drive tuttavia la ragazza è stata dichiarata morta poco tempo più tardi.

Il fermo di un indiziato 42enne

Le indagini della polizia hanno portato alla scoperta un suv nero abbandonato nelle vicinanze e al fermo di un sospettato: un 42enne attualmente in custodia e sottoposto a interrogatorio. L’ispettore investigativo Mark Parish, che sta lavorando al caso, ha spiegato ai giornalisti: “Una squadra di investigatori lavora 24 ore su 24 per ricostruire gli eventi e ricostruire la morte di Caragh. Chiunque pensa di avere informazioni utili e non ha ancora parlato, ci contatti”.