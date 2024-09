La Lega celebra un grande trionfo con la riforma del voto in condotta, guidata da Salvini.

La riforma del Ministro Valditara, ora legge, introduce modifiche significative nel sistema scolastico italiano, tra cui la bocciatura per voto in condotta di 5, il rinvio a settembre per voto di 6 e la reintroduzione delle valutazioni comprensive nelle scuole primarie. La legge prevede penalità fino a 10.000 euro per chi insulta o attacca il personale scolastico. Un importante passo per enfatizzare l'educazione, il rispetto e il rapporto equilibrato tra studenti e insegnanti.