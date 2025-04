Un legame speciale con la comunità di Gaza

La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità cattolica di Gaza. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia, l’unica parrocchia cattolica della Striscia, ha condiviso il suo profondo dolore per la perdita di un leader che ha sempre dimostrato un affetto sincero e una presenza costante.

“Abbiamo perso un papà, un membro della nostra famiglia”, ha dichiarato, evidenziando il legame speciale che il Pontefice aveva instaurato con i fedeli locali.

Un sostegno nei momenti difficili

La testimonianza di Padre Gabriel mette in luce come Papa Francesco fosse un faro di speranza nei momenti di crisi. “L’ultima volta l’abbiamo sentito al telefono sabato sera, prima della veglia pasquale”, ha raccontato. La chiamata, avvenuta mentre il parroco si trovava in chiesa per la preghiera del Rosario, è stata un momento di conforto. “Ha chiesto dei bambini e come stavamo preparando la Pasqua”, ha aggiunto, sottolineando l’interesse genuino del Papa per la vita della comunità. Nonostante le difficoltà, il suo spirito rimaneva incoraggiante e presente.

Un’intercessione per la pace

Con l’esplosione del conflitto dopo il 7 ottobre, Papa Francesco ha intensificato il suo sostegno, rendendosi sempre più vicino alla comunità. “Era diventato così vicino alla nostra comunità che riconosceva le voci e conosceva i nomi dei bambini”, ha spiegato Padre Gabriel. Le chiamate del Papa non erano solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio atto di amore e vicinanza. “Ci ha fatto sentire speciali”, ha affermato, evidenziando l’importanza di avere un leader che si preoccupa delle persone in difficoltà.

Un’eredità di speranza

La morte di Papa Francesco segna la fine di un’era, ma Padre Gabriel è fiducioso che il Pontefice continuerà a vegliare sulla sua comunità dall’alto. “Ora siamo tristi, ma abbiamo guadagnato un grande intercessore in cielo”, ha concluso. La sua eredità di amore e sostegno rimarrà viva nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di ricevere il suo conforto nei momenti più bui. La comunità di Gaza, pur nel dolore, trova forza nella memoria di un Papa che ha sempre creduto nella potenza della speranza e della solidarietà.