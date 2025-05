Un’immagine che racconta una storia

Non era ancora Papa Leone XIV, ma Robert Francis Prevost, oggi noto per il suo ruolo nella Chiesa, ha vissuto momenti significativi anche prima della sua elezione. Una foto risalente agli Anni ’70, che lo ritrae accovacciato insieme a padre Lenzi davanti alla riproduzione in miniatura della Basilica di San Pietro, è emersa recentemente, suscitando un’ondata di nostalgia e riflessione.

Questa immagine, condivisa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano, è un prezioso ricordo di una giornata trascorsa in amicizia nel parco a tema MinItalia, inaugurato nel 1971.

MinItalia: un parco a tema che unisce generazioni

Il parco, oggi conosciuto come Leolandia, ha sempre avuto un forte legame con i valori di comunità e di pace. Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha commentato l’importanza di questa fotografia, sottolineando come da semplice ricordo si sia trasformata in una testimonianza inaspettata. “È un grande onore poter condividere questa fotografia”, ha dichiarato, evidenziando come il parco si senta vicino ai messaggi di speranza e unità espressi dal Santo Padre. L’idea di un futuro migliore per le nuove generazioni è un tema centrale che il parco cerca di trasmettere ogni giorno alle famiglie che lo visitano.

Un messaggio di pace per le nuove generazioni

Il discorso del Santo Padre, che ha seguito la sua elezione, ha toccato temi di pace e speranza, valori che risuonano profondamente anche nel contesto di un parco a tema per bambini. “Ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali”, ha affermato Ira, evidenziando l’impegno quotidiano del parco nel promuovere un messaggio di positività e unità. La fotografia di Prevost non è solo un ricordo, ma un simbolo di come le esperienze condivise possano ispirare le generazioni future a lavorare insieme per un mondo migliore.