La morsa di Putin che firma il divieto di import-export per alcuni paesi

Le intelligence e gli analisti ne sono certi: anche l'Italia finirà nella morsa di Putin che ha firmato il divieto di import-export per alcuni paesi

Arriva una nuova morsa di Vladimir Putin che firma un divieto di import-export per alcuni paesi e che dopo la lista di quelle ostili indica le nazioni con cui non fare affari. Nazioni di cui è in approntamento un dettagliato elenco, secondo quando riferito dalla Tass.

Nella guerra Ucraina-Russia continuano le mosse e contromosse fra l’Occidente e Mosca, anche e soprattutto sul piano dell’economia su scala planetaria. Il decreto per limitare l’export e l’import di determinati prodotti e materie prime con alcuni paesi firmato dal presidente russo sarà valido fino al 31 dicembre.

Putin firma il divieto di import-export

Tass aggiunge anche che il governo è stato incaricato di determinare entro due giorni gli elenchi delle nazioni destinatarie delle misura.

Nel decreto, secondo un ulteriore lancio stavolta di Interfax, viene spiegato che le misure economiche speciali nel commercio estero serviranno “ad assicurare la sicurezza russa”. Ovviamente la decisione di Putin avrà in oggetto certamente anche l’Italia.

L’Italia nel novero dei paesi messi “all’indice”

Le intelligence occidentali lo danno quasi per certo, anche a contare che siamo già stati ritenuti di fatto meritevoli di essere nel novero dei “paesi ostili” a Mosca.

L’elenco sarà stilato nelle prossime due settimane e di fatto è una delle contro sanzioni di Putin a quelle varate ed applicate in questi giorni dall’Occidente. La sensazione è che nella guerra portata all’Ucraina potranno presto far fede altre strategie economiche, l’ultima delle quali potrebbe essere l’embargo al petrolio russo.