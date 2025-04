Un evento che ha scosso il mondo

Alle 7.35 di lunedì 21 aprile, il mondo ha perso una delle sue figure più influenti: Papa Francesco. La notizia della sua morte, avvenuta a causa di un ictus celebrale, ha colpito profondamente i fedeli e non solo. La Chiesa cattolica si trova ora a dover affrontare un periodo di transizione, mentre i cardinali si riuniscono per discutere le prossime mosse e la data dei funerali.

Questo evento segna un capitolo cruciale nella storia della Chiesa, poiché Papa Francesco ha rappresentato un ponte tra tradizione e modernità.

Funerali e celebrazioni

I funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La liturgia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, un momento che attirerà l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. La bara del defunto Pontefice sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale, seguendo le tradizioni liturgiche stabilite. La processione, che attraverserà luoghi simbolici come la Piazza Santa Marta e la Basilica Vaticana, rappresenterà un momento di grande raccoglimento e preghiera per tutti i presenti.

Il messaggio di speranza di Papa Francesco

In un testo inedito pubblicato dopo la sua morte, Papa Francesco ha condiviso un messaggio di speranza, sottolineando che “la morte non è la fine di tutto, ma l’inizio di qualcosa”. Queste parole risuonano profondamente in un momento di lutto, offrendo conforto ai fedeli. Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la sua partecipazione ai funerali, evidenziando l’importanza di questo evento non solo per la Chiesa, ma anche per il mondo intero. La figura di Papa Francesco ha sempre cercato di unire le persone, promuovendo un dialogo interreligioso e una maggiore comprensione tra le diverse culture.