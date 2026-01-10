La morte di un barman e il mistero di un video hot

Il delitto di Sergiu Tarna, un giovane barman moldavo, ha scosso profondamente la comunità di Venezia. Ucciso nella notte di Capodanno, il suo omicidio si intreccia con storie di gelosie, minacce e un video che potrebbe aver cambiato le sorti di tutti i coinvolti. La vicenda ha portato alla luce dettagli inquietanti riguardanti la vita privata della vittima e del suo presunto assassino, Riccardo Salvagno, agente della polizia locale.

La scoperta del video compromettente

Secondo le ricostruzioni, l’omicidio non sarebbe frutto soltanto di contrasti personali o rivalità sentimentali. Al centro di questo dramma si trova un video a contenuto sessuale che coinvolgeva Salvagno, il quale temeva che potesse essere diffuso o usato come strumento di ricatto. Questo timore si è trasformato in una spirale di violenza e minacce, culminando in un tragico epilogo.

Il messaggio minaccioso

Il 25 dicembre, Salvagno ha inviato un messaggio su Telegram a Sergiu, promettendo vendetta: “Preparati, ti giuro che ti darò la caccia”. Questa minaccia ha segnato un punto di non ritorno nei loro rapporti. I due uomini, già in conflitto, si erano incontrati più volte per discutere animatamente.

Le circostanze dell’omicidio

La notte del 31 dicembre, dopo una serie di contatti tra i due, è avvenuto il dramma. Secondo le indagini, Tarna è stato costretto a salire su un’auto da Salvagno e da un complice, attualmente ricercato. Una volta portato in una zona isolata, il giovane è stato colpito mortalmente alla testa. Questo omicidio è stato descritto come una vera e propria esecuzione

Il mistero dell’arma del delitto

Nonostante le indagini in corso, l’arma utilizzata per commettere l’omicidio non è stata ancora trovata. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire se il proiettile fatale provenga da un’arma di ordinanza di Salvagno o da un’altra fonte. La ricostruzione degli eventi si basa su testimonianze e riprese di videosorveglianza che hanno catturato i momenti chiave prima del delitto.

Il profilo dell’assassino e la sua fuga

Riccardo Salvagno, 40 anni, è un vigile urbano con una carriera di tre anni a Venezia. La sua vita ha preso una piega drammatica dopo l’omicidio, che lo ha costretto a fuggire in Spagna prima di essere catturato dai carabinieri. La sua fuga ha reso necessario l’emissione di un mandato di arresto europeo, ma le indagini hanno portato rapidamente alla sua identificazione e successivo arresto.

La reazione della comunità e della famiglia della vittima

La madre di Sergiu, Anastasia Burghelea, ha espresso il suo dolore e la sua determinazione affinché giustizia venga fatta. Ha sottolineato come il suo obiettivo fosse quello di dare un futuro migliore ai suoi figli, non di vederli morire in un contesto di violenza e criminalità. La comunità locale è rimasta sconvolta, chiedendosi come un simile crimine potesse avvenire in un ambiente considerato sicuro.

Questo caso rimane aperto, con le autorità che continuano a indagare su tutte le piste possibili, inclusi i legami con un possibile traffico di droga e relazioni personali complicate. La storia di Sergiu Tarna è un monito della fragilità della vita e delle conseguenze di azioni che possono sembrare innocue ma che si rivelano fatali.