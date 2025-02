Un clima teso in Aula

La Camera dei Deputati si è trasformata in un campo di battaglia politico durante la discussione sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanchè. L’assenza di molti membri della maggioranza ha sollevato interrogativi sulla solidità del governo, mentre l’opposizione ha colto l’occasione per attaccare duramente la ministra e il suo operato. Santanchè, che si è presentata in Aula solo per ascoltare gli interventi, ha scelto di non replicare, lasciando il campo aperto alle critiche.

Le assenze pesano

La scena in Aula ha mostrato un governo spaccato, con pochi rappresentanti di Fratelli d’Italia e assenze significative da parte di Forza Italia e Lega. Solo dodici deputati di FdI erano presenti, mentre l’opposizione ha risposto con una quarantina di parlamentari, tra cui la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il leader del M5S, Giuseppe Conte. Le assenze sono state interpretate come un segnale di imbarazzo e di mancanza di supporto per la ministra, che ha subito le pressioni per dimettersi.

Le reazioni dell’opposizione

Giuseppe Conte ha utilizzato i social per evidenziare l’assenza di difensori per Santanchè, affermando che anche i suoi colleghi si vergognano della situazione. Il Pd ha chiesto un passo indietro immediato da parte della ministra, sottolineando che avrebbe dovuto dimettersi già all’inizio della vicenda. Le critiche non si sono fermate qui: il M5S ha invitato la premier Giorgia Meloni a non nascondersi e a chiarire la situazione, insinuando che ci siano pressioni interne alla maggioranza che impediscono di chiedere le dimissioni della ministra.

La posizione del governo

Nonostante le critiche, i membri del governo hanno minimizzato l’importanza delle assenze, sostenendo che la discussione non prevedeva interventi da parte della maggioranza. Musumeci ha affermato che la seduta sarà affollata quando si voterà e che Santanchè avrà l’opportunità di difendersi. Tuttavia, la tensione rimane palpabile, e la situazione potrebbe evolversi in modi imprevedibili nei prossimi giorni, mentre il governo cerca di mantenere la propria stabilità di fronte a un’opposizione sempre più agguerrita.