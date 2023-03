La Nato condanna la retorica nucleare russa: "Vigiliamo e non cambiamo strategia"

La Nato condanna la retorica nucleare russa in territorio bileorusso, la replica indiretta: "Vigiliamo e non cambiamo strategia"

Se Vladimir Putin sperava che la sua decisione di dispiegare armi nucleari tattiche in territorio bielorusso potesse far recedere l’Occidente coalizzato dalla sua strategia nella guerra in Ucraina pare che abbia fatto i conti o male o benissimo: la Nato infatti non solo condanna la retorica nucleare russa ma puntualizza: “Vigiliamo e non cambiamo strategia”.

La Nato condanna la retorica nucleare russa

Un portavoce dell’alleanza atlantica guidata da Jens Stoltenberg parla dell’asse Mosca-Minsk e in merito alla retorica nucleare russa fa sapere ai media che essa è “pericolosa e irresponsabile”. Il portavoce della Nato è stato citato dal Guardian, all’indomani dell’annuncio di Mosca sul dislocamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia. Ecco le parole riportate dal media britannico: “La Nato vigila, stiamo monitorando la situazione e non ci sono passi che ci costringano a modificare la nostra strategia“, aggiunge il portavoce dell’Alleanza.

Le reazioni di Kiev alla scelta di Putin

“La dichiarazione di Putin sul posizionamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia, un passo verso la destabilizzazione interna del Paese, massimizza il livello di percezione negativa e di rifiuto pubblico della Russia e di Putin nella società bielorussa. Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare“. Lo ha scritto in un tweet il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov.