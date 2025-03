La necessità di una difesa comune in Europa per garantire sicurezza e prospe...

Unione Europea e difesa comune: un imperativo strategico

La questione della difesa comune in Europa è diventata un tema centrale nel dibattito politico e strategico, soprattutto alla luce delle recenti tensioni internazionali. Mario Draghi, consulente speciale della presidente della Commissione Europea, ha recentemente evidenziato come la difesa comune rappresenti un passaggio obbligato per garantire la sicurezza del continente. In un contesto in cui le risorse finanziarie sono limitate, il ricorso a un debito comune per la difesa potrebbe essere l’unica soluzione praticabile per alcuni Stati membri.

Il rischio del frazionamento della spesa per la difesa

Draghi ha messo in guardia contro il frazionamento della spesa per la difesa, che porta a investimenti inefficaci e a una dipendenza eccessiva dagli Stati Uniti per l’acquisto di piattaforme militari. Con un budget di circa 110 miliardi di euro destinato alla difesa nel 2023, è fondamentale che l’Europa concentri i propri sforzi su poche piattaforme evolute piuttosto che disperdere le risorse su numerosi progetti nazionali. Questo approccio non solo ottimizzerebbe l’uso delle risorse, ma contribuirebbe anche a creare una vera e propria catena di comando europea, capace di operare al di sopra delle priorità nazionali.

Le sfide della geopolitica attuale

La geopolitica attuale presenta sfide senza precedenti per l’Unione Europea. L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dimostrato che la sicurezza europea è minacciata e che l’Europa deve affrontare una nuova realtà internazionale. Draghi ha sottolineato come l’Europa si trovi oggi più isolata nei fori internazionali, a causa di un cambiamento nella politica estera degli Stati Uniti. Le politiche protezionistiche del principale partner commerciale dell’Europa stanno già avendo un impatto significativo sulle imprese europee, rendendo necessaria una risposta coordinata e unitaria.

Rilancio della competitività europea

Un altro aspetto cruciale sollevato da Draghi riguarda la competitività economica dell’Europa. I costi energetici elevati stanno mettendo a dura prova le aziende europee, in particolare quelle italiane, rischiando di compromettere la loro sopravvivenza. È essenziale che l’Europa adotti politiche efficaci per ridurre le bollette energetiche, sia per le imprese che per le famiglie. Solo attraverso un rilancio della competitività e una strategia di difesa comune, l’Europa potrà affrontare le sfide del futuro e garantire un ambiente di prosperità e sicurezza per i suoi cittadini.