La neonata sopravvissuta al terremoto in Turchia ritrova la mamma dopo 54 giorni

Gizem può riabbracciare la mamma che dopo l'iniziale caos del terremoto in Turchia, risultava deceduta

Terremoto in Turchia, secondo miracolo per Gizem

Ancora una sorta di miracolo per Gizem, la neonata di tre mesi e mezzo che il 12 febbraio era stata ritrovata dai soccorritori intrappolata tra le macerie della distruzione causata dal terribile terremoto in Turchia del 6 febbraio.

L’abbraccio dopo 54 giorni

Dopo 54 giorni infatti, la piccola ha potuto riabbracciare la madre, inizialmente data per morta.

A darne la notizia il ministero della famiglia e dei servizi sociali della Turchia.

Il ricongiungimento tra la mamma e la bambina – chiamata ‘Gizem’ (ovvero ‘mistero’) dai soccorritori, è avvenuto due giorni fa ed è stato ripreso da un video pubblicato su Twitter.

Il video su Twitter

Nel video postato dal ministero turco, madre e figlia vengono mostrate nel commovente abbraccio di ricongiungimento, dopo che Gizem è stata trasportata in aereo da Ankara fino all’ospedale di Adana dove è ricoverata la madre Yasemin.

La mamma inizialmente dichiarata morta

La donna era stata inizialmente stata dichiarata morta per il caos dovuto dalla difficoltà di coordinare i soccorsi nei giorni immediatamente successivi al terremoto. Dopo le necessarie indagini ed il test del Dna è arrivata finalmente la conferma e le due hanno potuto ritrovarsi.

Le dichiarazioni del ministro turco

“Questo è davvero un miracolo. Il fatto che sia sopravvissuta e che non abbia avuto problemi di salute ci ha toccato le corde del cuore”, ha dichiarato il ministro turco. “Vetin – questo il vero nome della neonata – ora è anche la nostra bambina”, ha affermato, aggiungendo che la neonata avrà sempre il sostegno del ministero.

Un finale che invita alla speranza, seppur in una cornice che rimane comunque quella di una tragedia: nel terremoto la bambina ha perso il papà e i due fratelli.

(Immagini di repertorio dei ritrovamenti)