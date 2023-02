Terremoto Turchia e Siria, neonata estratta viva dalle macerie: morti i genitori

A Jenderes, nelle campagne siriane, una neonata è stata tratta in salvo dalle macerie: morti entrambi i genitori, la piccola non ha ancora un nome

Miracolo tra le macerie.

Nella provincia di Afrin, a nord di Aleppo, una neonata è stata tratta in salvo tra le macerie dai soccorritori. Nella fortuna, la sfortuna: resterà orfana, i suoi genitori rientrano purtroppo tra le migliaia di vittime del terremoto che ha colpito la regione tra la Siria e la Turchia.

Non ha ancora un nome

La bimba appena nata è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato nelle campagne di Jenderes, in Siria, dopo il terremoto.

La famiglia abitava, precisamente, in un edificio di Deir el-Zor, che è stato completamente polverizzato dalla scossa di magnitudo 7.8 (oltre che da quelle successive). La piccola non ha ancora un nome: i suoi genitori non sono sopravvissuti alla catastrofe e, nel miracolo di essere sopravvissuta, alla bimba non rimarrà nulla di chi l’ha messa al mondo. Neanche il nome.

Le immagini della bimba su Twitter

Circolano su Twitter le immagini della bimba salvata.

Intorno alla sua piccola vita, soltanto orrore e morte. La storia della neonata di Jenderes ricorda quella di Raghad Ismail, una bimba di 18 mesi estratta viva dalle rovine della sua casa, nella città siriana di Azaz. Sua mamma incinta, insieme alla sorellina di cinque anni e il fratellino di quattro, è tra le vittime del terremoto. L’unica speranza di Raghad è che sopravviva il papà, rimasto gravemente ferito. Ora la bimba è con suo zio.