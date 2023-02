Terremoto Turchia: morto il portiere Türkaslan

La Turchia piange i suoi morti.

La violenza del sisma ha causato migliaia di vittime, tra cui il portiere del Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan, trovato morto sotto le macerie.

Salvate il giorno prima sua moglie e sua figlia

Türkaslan è morto schiacciato dal crollo di un edificio, causato dalla violenta scossa di terremoto che ha colpito la regione tra la Siria e la Turchia provocando migliaia di vittime. I media turchi riportano che è stato dichiarato il decesso di Türkaslan sotto i cumuli di detriti e pezzi di palazzo sventrato e accartocciato dal sisma.

Sua moglie e sua figlia erano state salvate il giorno prima. «Hanno ritrovato il telefono ma non lui» aveva dichiarato il compagno di squadra Mert Miraç Altintaş.

Il mondo del calcio turco piange Türkaslan

«Sono sconvolto» twitta sul social l’ex calciatore e politico Hakan Şükür, racchiudendo in due parole il dolore per la morte del portiere. E continua: «Che Dio abbia pietà di lui, auguro ai suoi cari tutta la forza possibile per far fronte a questa sciagura.

Sono sconvolto per quanto è successo, addolorato per la perdita di un caro amico, un fratello». Si è unito al cordoglio di Şükür l’allenatore Yàlmaz Vural che, parlando con la voce rotta dal dolore, ha dichiarato: «In momenti del genere è difficile tutto, fai fatica anche a respirare, a renderti conto che sei vivo».