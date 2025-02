Un’arte che unisce passione e sostenibilità

Maria Torresi, giovane liutaia di 23 anni originaria della provincia di Salerno, ha trasformato la sua passione per la musica in un progetto innovativo e sostenibile. Insieme al suo fidanzato, Francesco Pizzuti, ha dato vita a una realtà che si distingue per la creazione di strumenti musicali vegani. Questa scelta non è solo una questione etica, ma rappresenta anche una risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali e al desiderio di un consumo più consapevole.

La formazione e l’ispirazione

Maria e Francesco hanno intrapreso un percorso di studi insieme, dedicandosi con impegno all’arte della liuteria. La loro formazione non si è limitata a tecniche tradizionali, ma ha incluso anche l’esplorazione di materiali alternativi e sostenibili. Mentre Francesco si concentra sulla realizzazione di chitarre elettriche, Maria si dedica alla costruzione di violini e altri strumenti, unendo competenze diverse per creare opere uniche. La loro sinergia è evidente, e ogni strumento è il risultato di un lavoro di squadra che riflette la loro visione comune.

Un sogno che si realizza

Il sogno di Maria e Francesco non è nato da un giorno all’altro. Fin da piccoli, entrambi hanno coltivato una profonda passione per la musica e l’artigianato. La decisione di dedicarsi alla liuteria vegana è stata una naturale evoluzione di questo amore, portandoli a esplorare nuove frontiere nella creazione di strumenti. Ogni pezzo che realizzano è pensato per essere non solo bello e funzionale, ma anche rispettoso dell’ambiente. Utilizzando legni provenienti da fonti sostenibili e materiali alternativi, la coppia dimostra che è possibile coniugare tradizione e innovazione.

Il futuro della liuteria vegana

Maria e Francesco non si fermano qui. La loro ambizione è quella di diffondere la cultura della liuteria vegana, sensibilizzando un pubblico sempre più ampio sull’importanza di scelte consapevoli. Attraverso workshop e collaborazioni con musicisti, sperano di ispirare altri a seguire il loro esempio. La liuteria vegana rappresenta non solo un’opportunità per creare strumenti musicali, ma anche un modo per promuovere un messaggio di sostenibilità e rispetto per il pianeta. Con il loro impegno, Maria e Francesco stanno tracciando un nuovo percorso nell’arte della liuteria, dimostrando che la passione può davvero cambiare il mondo.