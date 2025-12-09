LA PASTICCERIA PROTAGONISTA IN UN EVENTO DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI A PARIGI PER LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA NEL MONDO.

La Rappresentanza Italiana presso le Organizzazioni Internazionali ha infatti accolto lo scorso 4 dicembre nella sua storica sede, il prestigioso Hotel de Galliffet, un evento nell’ambito della Settimana della Cucina italiana nel mondo che ha riunito tre protagonisti della scena pasticcera internazionale. Nicola Fiasconaro, Angelo Musa e Mori Yoshida hanno dato vita ad un evento sul tema della Diplomazia pasticciera, che Antoine Carême, lo chef più noto della Francia di fine ‘700, aveva messo in atto proprio nelle cucine dello stesso Hôtel de Galliffet per sedurre i palati dei nemici di Napoleone Bonaparte.

Invitati dall’Ambasciatore Luca Sabatucci, i tre maestri pasticceri sono stati protagonisti di una tavola rotonda presentata da Domenico Biscardi e hanno raccontato gli episodi più originali in cui le loro creazioni hanno conquistato palati stranieri ed esportato il soft power dei rispettivi paesi, ma hanno anche reso omaggio alle numerose influenze che ognuno dei tre paesi esercita sugli altri attraverso lo scambio di culture, tecniche e materie prime. Nel suo intervento l’Ambasciatore ha sottolineato come l’alta pasticceria e l’arte culinaria siano elementi di unione che avvicinano tre Paesi amici come Italia, Francia e Giappone. Paesi che, pur con le rispettive peculiarità, trovano nella gastronomia un pilastro culturale e tradizionale che li contraddistingue.

Particolarmente emozionati i commenti dei tre maestri pasticceri, da Nicola Fiasconaro che ha sottolineato «l’importanza di trovarsi in un palazzo storico che ha assistito alla nascita di una pasticceria che ha fatto scuola nel mondo», ad Angelo Musa, che attraverso le proprie radici e l’esperienza internazionale tiene uniti i patrimoni pasticceri dei tre paesi, fino a Mori Yoshida, che ha raccontato come nel quotidiano del proprio lavoro unisce rigore nipponico, ricerca francese e ingredienti italiani.

A chiudere l’evento una degustazione di creazioni dolci attraverso le quali ogni pasticcere ha reso contemporaneamente omaggio alla propria tradizione ed alle origini dei colleghi invitati.