La piccola Diana morta di disidratazione un giorno prima del ritorno di sua madre

La piccola Diana è morta di disidratazione un giorno prima del ritorno di sua madre, sono stati ultimati i risultati ufficiali dell’autopsia sulla bambina lasciata sola in casa dalla madre Alessia Pifferi, detenuta per l’omicidio della piccola. Secondo quei risultati Diana è morta in un arco temporale “compreso tra 24 e 48 ore prima del rientro della madre Alessia Pifferi”.

Madre che fra il tardo pomeriggio del 14 luglio scorso e la mattina del 20 la lasciò sola in casa a Milano per andare ad un appuntamento galante prolungato con il suo ormai ex compagno. Le indiscrezioni emerse qualche settimana fa trovano dunque conferma ed Open spiega che l’esiti degli esami autoptici saranno depositati con una relazione finale.

La morte per “stenti” della bambina

L’esame tanatologico era stato deciso a fine luglio dalla Procura che sta agendo per omicidio volontario aggravato a carico della 37enne Alessia Pifferi, attualmente in custodia cautelare in carcere da quasi 4 mesi.

La lettura della magistratura è quella della morte per stenti di Diana. Ci sono ulteriori esami già effettuati, quelli tossicologici, hanno già stabilito che la piccola “aveva assunto benzodiazepine”, che impedirono ai vicini di sentire piangere la bambina.