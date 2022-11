La prima volta di Giorgia a Bruxelles da premier: Meloni vede von der Leyen per parlare di crisi energetica. l'attuazione del Pnrr ed Ucraina

La prima volta di Giorgia a Bruxelles da premier: Giorgia Meloni vede Ursula von der Leyen ed oggi è previsto l’incontro di esordio del Presidente del Consiglio anche con Roberta Metsola. La missione a Bruxelles ha anche un significato politico, oltre che istituzionale.

La premier presiede da due anni l’Ecr, il partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei e sta cercando sponde con Il Ppe, omologo ma non troppo.

Oggi Meloni arriverà “in una capitale belga semivuota, a causa delle festività dei primi di novembre”. Come spiega AdnKronos. La premier italiana è attesa nel pomeriggio nella sede del Parlamento Europeo. Lì verrà ricevuta dalla presidente dell’Aula, la maltese del Ppe Roberta Metsola.

Il primo incontro è stato calendarizzato per le 16.30. AdnKronos fa sapree che “l’Aula è in settimana verde, con gli eurodeputati per lo più in missione all’estero o nei rispettivi Paesi per la breve pausa festiva”.

Ucraina, Pnrr e crisi energetica dell’Ue

Subito dopo aver incontrato la Metsola la Meloni dovrebbe recarsi a palazzo Berlaymont per vedere la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Di cosa parleranno le due? In particolare del sostegno all’Ucraina con Ecr che non ha remore nell’appoggiare Kiev anche per via del ruolo importante che vi svolge il Pis polacco, nettamente antirusso.

Poi di crisi energetica e attuazione del Pnrr, il piano che attua Next Generation Eu in Italia.