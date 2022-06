Nei giorni della stratta finale ma non troppo sul Donbass arriva anche la profezia di Jens Stoltenberg: “La guerra in Ucraina potrebbe durare anni”

La profezia di Jens Stoltenberg sta a metà fra timore e certezza di parte attiva: “La guerra in Ucraina potrebbe durare anni”. Il segretario generale della Nato lo ha detto in una intervista rilasciata al quotidiano Bild e quella frase, “la guerra in Ucraina potrebbe durare ancora per anni” dà la cifra esatta non solo del possibile andamento del conflitto scatenato dalla Russia, ma anche della posizione dell’Alleanza atlantica in ordine ai suoi sviluppi, in particolare secondo la linea del paese “capofila”, cioè gli Usa.

Stoltenberg: “La guerra potrebbe durare anni”

Il segretario generale della Nato ha rilasciato questa netta dichiarazione in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. Ha aggiunto poi Stoltenberg: “Dobbiamo essere preparati affinché questo duri per anni, non dobbiamo indebolire il sostegno all’Ucraina”.

Aiutare l’Ucraina letteralmente “ad ogni costo”

Poi ha precisato, alludendo agli impegni di spesa dei singoli stati che dietro sua proposta sarebbero dovuto arrivare oltre il tetto del 2% del pil: “Non dobbiamo farlo anche se i costi sono elevati, non solo in termini di supporto militare ma anche a causa dell’aumento di energia e cibo prezzi”.

Il sunto è che Stoltenberg chiede ai paesi Nato di continuare a prevdere impegni di spesa massivi per dare ancora supporto, un supporto che non pare destinato ad esaurirsi tanto presto.