"La proposta del Pd sul salario minimo è uguale alla nostra"

“La proposta Pd sul salario minimo è uguale alla nostra”: Giuseppe Conte ironizza sulla svolta di Ellly Schlein in ordine alla soglia di reddito e spiega che la proposta dem è in tutto e per tutto eguale a quella del Movimento Cinque Stelle. Conte lo ha detto sui social, commentando il titolo di un quotidiano sulle paghe nelle Rsa e dicendo la sua anche su quello: “Tre anni fa erano gli eroi della pandemia, oggi finiscono sui giornali per paghe da 5 euro l’ora”.

La proposta “copiata” del Pd sul salario minimo

“Le storie di lavoratori, operatori socio-sanitari e infermieri che lavorano nelle Rsa non possono lasciarci indifferenti. Tutto questo rende urgente l’approvazione del salario minimo legale da noi proposto”. Poi la stoccata alla Schlein: “Ieri in commissione Lavoro alla Camera è iniziata la discussione della nostra proposta. Registriamo una buona notizia: il Pd, dopo anni di titubanze, ha finalmente depositato una proposta”.

L’invito di Conte a Calenda sulla “soglia”

Ed a parere del presidente pentastellato che lo dice con chiarezza quella è una proposta “che ricalca pressoché integralmente quella già depositata dal M5S, a mia prima firma, per introdurre una ‘soglia minima legale’ sotto cui nessun contratto collettivo nazionale di lavoro deve scendere”. La chiosa è un invito: “Ora attendiamo Calenda, che pure si è dichiarato pubblicamente favorevole”.