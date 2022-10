Dopo il voto politico nazionale riparte l'attività dei Consigli regionali e nel suo la Puglia boccia la proposta di legge sull'eutanasia

Dopo il voto politico del 25 settembre riparte la macchina del governo di secondo livello, e se il Lombardia tiene banco il caso Fontana-Moratti in Puglia è arrivato in agenda il fine vita, con il Consiglio regionale che boccia la proposta di legge sull’eutanasia.

Secondo quando riferito dalla Gazzetta del Mezzogiorno La proposta del dem Amati non viene votata in primo articolo e decade tutto. Ecco perché il Consiglio regionale pugliese ha bocciato la proposta di legge per introdurre l’eutanasia.

Bocciata la proposta di legge sull’eutanasia

Il metodo è noto: l’Aula ha votato“contro il primo articolo della proposta di legge presentata dal consigliere regionale del Pd, Fabiano Amati, facendo quindi decadere tutta la proposta”.

E il commento di Amati è stato amaro ed ha coinvolto anche il governatore dem Michele Emiliano: “Due punti fondamentali, l’uno di buon andamento della pubblica amministrazione e l’altro sui tanto decantati diritti civili, peraltro propagandati nei programmi elettorali”.

Amati: “Complicità, crudeltà e caos”

Una combinazione di complicità, crudeltà, eversione e caos sono ormai gli ingredienti”. E in chiosa: “Ma io farò di tutto per riportare il mio partito al governo delle cose serie e concrete, distaccandolo dai giochi di potere suggeriti dal presidente Emiliano”.