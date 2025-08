Silvia Ghio non ci sta e con un messaggio sui social ha deciso di replicare alle numerose offese ricevute proprio a mezzo social in merito alla sua vita privata. Lo ha fatto con un lungo post nel quale la nuova fidanzata di Mirko Brunetti, ex di Temptation Island e del Grande Fratello, ha detto la sua.

La rabbia di Silvia Ghio: il duro messaggio sui social contro gli hater

“Alla luce degli innumerevoli e continui insulti che ricevo ogni giorno da diverso tempo senza alcun motivo né ritegno, ho ritenuto necessario prendere provvedimenti”. Si apre così il messaggio della nuova fidanzata di Mirko Brunetti. Silvia Ghio è stata infatti presa di mira dagli hater e da chi non accetta la relazione che lei ed il reatino stanno costruendo insieme.

“Parto dal presupposto che nessuno meriterebbe un odio simile – ha dunque aggiunto l’ex di Temptation Island – a maggior ragione se questo scaturisce da racconti falsi e romanzati da persone che non capiscano che la vita degli altri non è un gioco con cui passare tempo. Non può e non deve essere una colpa scegliere di stare con una persona, chiunque essa sia. Non è normale che ci siano conseguenze per aver conosciuto una persona single ed esserne innamorata. Io continuo a credere – ha concluso – che nella vita la gentilezza ripaghi sempre, prima o poi tutto torna. Per questo, denunciando varie persone, ho deciso di smettere di accettare falsità e epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona. Bisogna smettere di bypassare queste cose come normali perché non lo sono”.