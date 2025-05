Un sogno tra le macerie

Samuele, un giovane di Valfornace, nelle Marche, ha sempre sognato di guidare escavatori. Ma a 20 anni, senza diploma e senza lavoro, si è trovato a far parte della triste statistica dei Neet, quei giovani che non studiano né lavorano. Nel 2024, il tasso di Neet in Italia ha raggiunto il 14,5%, e nei territori colpiti dal terremoto del 2016, come il suo, la situazione è ancora più critica.

La sua vita è stata segnata dalla devastazione del sisma, che ha distrutto la sua casa e cambiato per sempre la sua quotidianità.

Un incontro che cambia tutto

La svolta per Samuele è arrivata grazie a un incontro casuale con Domiziana Acciarri, un’operatrice sociale di ActionAid. Questo programma, chiamato ‘Reti’, è stato creato per supportare i giovani vulnerabili attraverso sportelli di ascolto itineranti. Domiziana ha presentato a Samuele le opportunità di formazione professionale e le “borse di inclusione”, che offrono supporto economico per corsi di formazione e spese di trasporto. Grazie a questo aiuto, Samuele ha ritrovato la motivazione per inseguire il suo sogno di diventare un operatore di escavatori.

Il percorso verso il lavoro

Con il supporto di ActionAid, Samuele ha potuto iscriversi alla scuola guida e ha ricevuto assistenza per prepararsi all’esame della patente. Ha iniziato a cercare lavoro attivamente, partecipando a colloqui e visitando centri per l’impiego. Nonostante le delusioni iniziali, la sua determinazione non è venuta meno. Dopo mesi di ricerca, ha finalmente avuto l’opportunità di sostenere un colloquio con un’azienda che opera nel settore degli escavatori. La sua perseveranza è stata premiata: ha ottenuto il lavoro e ora può finalmente realizzare il suo sogno.

Un futuro luminoso

Samuele non si ferma qui. Con il nuovo lavoro, ha anche l’opportunità di riprovare l’esame della patente, un passo fondamentale per la sua carriera. La sua storia è un esempio di come, con il giusto supporto e determinazione, sia possibile superare le difficoltà e costruire un futuro migliore. La sua esperienza dimostra l’importanza di programmi come quello di ActionAid, che offrono una rete di sostegno ai giovani in difficoltà, aiutandoli a trovare la loro strada nel mondo del lavoro.