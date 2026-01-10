La Roma conquista tre punti contro il Sassuolo e punta alla Champions League

La Roma ha ripreso a correre verso la Champions League nel campionato di Serie A, grazie a una vittoria decisiva per 2-0 contro il Sassuolo. Questo successo arriva dopo un periodo di difficoltà e tensioni interne vissute dal club, in particolare tra l’allenatore Gian Piero Gasperini e la dirigenza. La partita si è svolta allo stadio Olimpico, dove i giallorossi hanno mostrato un miglioramento significativo nella seconda frazione di gioco.

Un primo tempo sottotono

Il match è iniziato con una Roma poco incisiva, che ha faticato a trovare il ritmo giusto. Il Sassuolo, dal canto suo, ha mostrato una solida organizzazione difensiva e ha avuto anche un’opportunità per portarsi in vantaggio grazie a un tiro di Koné al 17′. Tuttavia, la Roma è riuscita a resistere e a contenere le azioni avversarie.

Infortuni e cambi in corsa

Nel corso del primo tempo, il tecnico Gian Piero Gasperini ha dovuto affrontare un infortunio. Ferguson, dopo un colpo al gluteo, è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da El Sharaawy. Questo cambio ha segnato l’inizio di una ripresa diversa, con la Roma pronta a cambiare marcia.

Un secondo tempo da protagonista

Con l’inizio della seconda frazione, i giallorossi hanno mostrato un atteggiamento completamente diverso. L’ingresso di Wesley, convocato all’ultimo momento, ha infuso nuova energia alla squadra, che ha trovato il vantaggio al 76′. Un’azione personale di Celik ha portato a un assist per Soulé, il quale ha servito Koné, autore di un colpo di testa vincente.

Il raddoppio e la chiusura del match

Tre minuti dopo il primo gol, la Roma ha raddoppiato. Ghilardi ha avviato una bella azione sulla destra, passando al centro per El Sharaawy, il quale ha servito Soulé con un tacco geniale. Il giovane attaccante ha chiuso la gara con un gol decisivo, portando la squadra giallorossa a conquistare tre punti preziosi.

La classifica e le prospettive future

Con questa vittoria, la Roma sale a quota 39 punti, consolidando la sua posizione in zona Champions e allungando sul Como, che ha pareggiato contro il Bologna. Ora la palla passa alla Juventus, che si prepara ad affrontare la Cremonese. La Vecchia Signora, sotto la guida di Spalletti, deve prestare attenzione e non sottovalutare gli avversari, considerando il recente mezzo passo falso contro il Lecce.

Dichiarazioni post-partita

Matias Soulé ha commentato la vittoria, sottolineando: “Era fondamentale vincere oggi. Il Sassuolo è una squadra forte e ha difeso bene, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato un altro spirito. Dobbiamo continuare su questa strada dopo la sconfitta contro l’Atalanta.” Anche l’allenatore Gian Piero Gasperini ha espresso soddisfazione per la performance dei suoi giocatori: “Nel primo tempo abbiamo faticato, ma nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e mostrato il nostro valore. I ragazzi hanno dato il massimo, e questo è ciò che conta.”