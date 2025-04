Un gesto di amore dei fedeli

La tomba di Papa Francesco, situata nella storica Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, è diventata un luogo di pellegrinaggio per molti fedeli. Ogni giorno, centinaia di persone si mettono in fila, spesso dall’alba, per rendere omaggio al pontefice. Un gesto semplice ma carico di significato è quello di deporre una rosa bianca accanto alla sua tomba.

Questo fiore, simbolo di purezza e amore, rappresenta non solo il rispetto verso Papa Bergoglio, ma anche il legame profondo che egli ha sempre avuto con la spiritualità e la devozione.

Il significato della rosa bianca

La rosa bianca ha un significato particolare per Papa Francesco, evocando il suo legame con Santa Teresina di Lisieux. Fin dai tempi della sua giovinezza in Argentina, il pontefice ha nutrito una profonda venerazione per questa santa, conosciuta per la sua semplicità e il suo amore incondizionato. La scelta di questo fiore da parte dei fedeli non è casuale: rappresenta un atto di fede e un omaggio alla vita e all’insegnamento di Francesco, che ha sempre predicato l’importanza della modestia e della compassione.

Emozione e semplicità

Le emozioni sono palpabili tra coloro che visitano la tomba. Molti descrivono l’esperienza come “grandissima”, un momento di intima connessione con il pontefice che ha guidato la Chiesa con umiltà e dedizione. La tomba stessa, con la sua semplicità, riflette il carattere di Papa Francesco, un uomo che ha sempre messo al primo posto le persone e le loro necessità. Questo aspetto è evidente anche nel modo in cui i fedeli si avvicinano al luogo: con rispetto, ma anche con un senso di familiarità, come se stessero visitando un amico caro.