La routine di Vladimir Putin: sveglia tardi, nuoto e dieta salutare

La routine di Vladimir Putin risulta davvero anomala, tra l'ossessione per le informazioni, i timori per la sicurezza e l'ossessione per gli allenamenti.

Lunghi tempi, pasti in orari poco comuni e paranoie: sarebbe questa la giornata tipo di Vladimir Putin, solito dormire fino a tarda mattinata.

La strana routine di Vladimir Putin, con la sveglia a mezzogiorno

Secondo quanto diffuso da Ben Judah, membro anziano del Consiglio atlantico e autore di Fragile Empire: How Russia Fell In and Out of Love with Vladimir Putin, il Presidente russo non si alza dal letto fino a mezzogiorno.

In attesa dell’arrivo di Putin per la colazione, il suo team assaggia tutto il cibo che gli sarà servito: il Presidente avrebbe paura di essere ucciso da un traditore all’interno del Cremlino.

A tavola non può mancare la ricotta, con una frittata o del porridge, accompagnati da un succo di frutta. Il caffé arriva poco dopo.

Gli allenamenti di Putin, dalla piscina alla palestra

Vladimir Putin si dedica poi alla piscina, dove nuota per almeno due ore prima di andare in palestra, riflettendo e programmando i suoi impegni e decidendo le prossime mosse.

Durante il suo allenamento, il Presidente segue i telegiornali nazionali, informandosi e pianificando di conseguenza le proprie strategie.

L’ossessione di Putin per le informazioni

Vladimir Putin si reca in ufficio, dove i suoi collaboratori portano giornali e note informative, solo nel primo pomeriggio. Non usa il computer, temendo eventuali falle di sicurezza online, tutto viene fatto su carta in cartelle rosse. Le telefonate viaggiano solo su telefoni fissi dell’era sovietica.

Putin è ossessionato dal ricevere informazioni da più parti, tutte raccolte in una grande cartella di pelle che comprende un rapporto sul fronte interno, gli affari internazionali e la corte.

Vengono poi scorse anche le notizie del giorno dei tabloid russi e dei giornali meno graditi al Presidente, che invece ama leggere le colonne pubblicate da Andrey Kolesnikov su Kommersant che lo riguardano.

La dieta salutare di Putin

Secondo quanto riportato dalla Pravda, Vladimir Putin segue una dieta molto salutare, basata su pomodori, lattuga e cetrioli.

Il suo piatto preferito è il pesce, il montone la carne che predilige.

