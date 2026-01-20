Continua il grandissimo successo de “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti e Samira Lui e i loro record di ascolti. A partire dalla puntata di ieri, lunedì 19 gennaio, sono state introdotte diverse novità. Ecco quali sono.

La Ruota della Fortuna: il jackpot con maialino

Già alcune settimane fa Gerry Scotti aveva annunciato che presto ci sarebbero state delle novità a “La Ruota della Fortuna”.

Bene, queste novità sono state introdotte proprio durante la puntata di ieri, lunedì 19 gennaio. In primis è stato introdotto un nuovo round al posto de “Il Mistero“. Si tratta della manche Jackpot con il bonus maialino. La ruota di questo round ha dunque due spicchi contrassegnati dal simbolo del maialino e la scritta jackpot: se un concorrente ci finisce sopra potrà prendere, se dà la lettera giusta, tutti i soldi contenuti nel maialino (il valore parte da 1.000 euro ma potrebbe aumentare di serata in serata), come se fosse una specie di salvadanaio. Se nessuno ci va sopra, il valore del maialino rimane intatto sino alla puntata successiva.

La Ruota della Fortuna: il nuovo superpremio

“La Ruota della Fortuna” sta appassionando tutti, grandi e piccini. L’idea di Mediaset di posizionare il programma nell’access prime time è stata senza dubbio una scelta azzeccata, visto il record di ascolti che sono riusciti a portare a casa Gerry Scotti e Samira Lui. Come abbiamo visto, a partire da ieri è stata introdotta una nuova manche ma, non è finita qui. C’è anche un nuovo superpremio! Il premio non è nella Ruota delle Meraviglie finale ma nella manche chiamata “Giramondo”. Grazie alla presenza di un nuovo sponsor i concorrenti potranno aggiudicarsi una crociera, se ovviamente troveranno il bollino indicato.