La Russa non va all’incontro sulla Shoah: “Non volevo politicizzare il tema”

"Non voglio politicizzare un tema che deve appartenere a tutti", dice La Russa, disertando l'incontro sulla Shoah.

Doveva partecipare all’incontro a Palazzo Giustiniani della settimana scorsa con Sami Modiano, sopravvissuto ai campi di sterminio. E invece il presidente della Camera dei Deputati, Ignazio la Russa, ha disertato l’incontro.

Il motivo è quello di non voler politicizzare “un tema che deve appartenere a tutti“.

La Giornata della Memoria, La Russa aveva inviato Sami Modiano

Questa diserzione da parte del presidente La Russa è stata giudicata sospetta.

Giorni addietro lo stesso La Russa aveva inviato Sami Modiano a Palazzo Giustiniano, come ha fatto sapere l’ufficio del Senato, essendo La Russa stato eletto per il Senato.

Un invito al quale Sami Modiano s’è presentato, assieme alle comunità ebraiche, ma il Presidente della Camera ha preferito disertare.

La Russa partecipa all’anteprima del film “La seconda via”

In compenso, il presidente La Russa ha partecipato all’anteprima, a palazzo Madama, del film ‘La seconda via’ di Alessandro Garilli per la Giornata della memoria, che si celebrerà come ogni anno il 27 gennaio, e del sacrificio degli Alpini.

Per la cronaca, la Giornata della Memoria ha l’obiettivo di commemorare le vittime dell’Olocausto, ed è stata designata dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005.

