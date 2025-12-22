La Russia pianifica una riduzione dei posti universitari sovvenzionati per l'anno accademico 2026-27

Il governo russo ha annunciato la riduzione di 45.000 posti nei corsi universitari finanziati dallo stato per l’anno accademico 2026-27. Questa decisione è stata comunicata dal Ministro dell’Istruzione e della Scienza, Valery Falkov, e si pone in risposta a preoccupazioni riguardo alla qualità dell’insegnamento e alla crescente discrepanza tra le competenze dei laureati e le esigenze del mercato del lavoro.

Questi posti, definiti in Russia come “posti di bilancio”, rappresentano circa il 13% del totale a livello nazionale. Le università private dovranno affrontare le conseguenze più significative di questi cambiamenti. Falkov ha evidenziato che molte di queste istituzioni potrebbero non riuscire a sopravvivere senza i loro programmi a pagamento di bassa qualità.

Motivazioni alla base della decisione

La decisione di ridurre i posti universitari sovvenzionati è stata motivata dalla percezione di un eccesso di laureati in circa 40 settori professionali, tra cui economia, giurisprudenza, management e pubblica amministrazione, che attualmente presentano una domanda insufficiente nel mercato del lavoro. Questa situazione ha portato a una riflessione sulla necessità di ristrutturare l’istruzione superiore in Russia.

Regolamentazione e supervisione

Nel corso dell’anno, il governo ha acquisito il potere di regolare il numero di posti senza tasse universitarie sia nelle università pubbliche che in quelle private, ampliando le sue competenze oltre le sole iscrizioni statali. Questa nuova autorità è giunta dopo che il Presidente Vladimir Putin ha esortato a una maggiore integrazione dell’istruzione superiore con le priorità economiche e tecnologiche della Russia, dando particolare importanza ai settori ingegneristici e tecnici.

Il Ministro Falkov ha sottolineato che l’ingegneria meccanica è stata la laurea più popolare tra quelle finanziate dallo stato nel 2025, suggerendo un cambio di focus verso discipline più richieste.

Implicazioni per le università e il futuro dell’istruzione superiore

Il taglio dei posti potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama educativo russo. Le università, in particolare quelle private, si trovano ad affrontare una sfida esistenziale nel tentativo di adattarsi a un ambiente di finanziamento più competitivo. Falkov ha avvertito che alcuni di questi atenei potrebbero non resistere senza i loro programmi a pagamento di bassa qualità, segnando un cambiamento radicale nel settore dell’istruzione superiore.

Riforme necessarie e sfide future

Le riforme necessarie per affrontare queste sfide includono una rivalutazione delle offerte di corsi e un miglioramento della qualità dell’insegnamento. È essenziale che le università adattino i loro programmi alle esigenze del mercato del lavoro, formando laureati realmente pronti ad affrontare le sfide professionali attuali.

La decisione del governo russo di tagliare i posti universitari sovvenzionati rappresenta un tentativo di migliorare la qualità dell’istruzione e di ridurre l’eccesso di laureati in settori poco richiesti. Sarà fondamentale monitorare l’implementazione di queste misure e il loro impatto sul sistema educativo e sul mercato del lavoro in Russia.