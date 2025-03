Un quadro clinico in evoluzione

Oggi, la salute del Papa ha mostrato segni di stabilità, un respiro di sollievo per i fedeli e per il mondo intero. Dopo una giornata di preoccupazioni, i medici del Policlinico Gemelli hanno confermato che non ci sono stati episodi di crisi respiratoria. Il Pontefice non presenta febbre né segni di leucocitosi, il che suggerisce che non ci sia un aggravamento dell’infezione. La situazione, sebbene complessa, sembra essere sotto controllo.

Trattamenti e cure

Il Papa ha alternato due modalità di ossigenoterapia: quella con maschera naso-bocca e quella ad alti flussi tramite cannule nasali. Entrambi i metodi sono non invasivi e hanno contribuito a mantenere una buona risposta agli scambi gassosi. Inoltre, è stato confermato che il Pontefice continua a nutrirsi con alimenti solidi, senza necessità di alimentazione endovenosa, un segnale positivo per la sua ripresa.

Attività quotidiana e spiritualità

Nonostante le difficoltà, il Papa ha cercato di mantenere una routine. Ha iniziato la giornata con un caffè e la lettura dei giornali, dedicando tempo al riposo e alla preghiera. Fonti vaticane riportano che il Pontefice ha trascorso venti minuti nella cappella attigua alla sua stanza, un momento di riflessione e spiritualità che evidenzia la sua resilienza. Nel pomeriggio, ha ricevuto l’Eucarestia, un gesto che sottolinea la sua continua connessione con la fede e i suoi seguaci.

Il supporto dei fedeli e la situazione mediatica

In questi giorni, il Papa ha ricevuto un flusso costante di lettere, disegni e regali da parte dei fedeli, segno tangibile dell’affetto e della preghiera che lo circondano. La sua malattia è seguita con grande attenzione dai media, con centinaia di giornalisti accorsi a Roma per riportare ogni sviluppo. Nonostante la prognosi rimanga riservata, la speranza di una ripresa continua a crescere, sostenuta dall’amore e dalla solidarietà di milioni di persone in tutto il mondo.