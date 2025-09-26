Con un post sui social, Mirko Brunetti annuncia la svolta: Londra sarà la nuova casa. Un cambiamento importante, tra sogni di cinema, vita di coppia e la voglia di ricominciare da zero.

Mirko Brunetti, sì, proprio lui, quel ragazzo che abbiamo visto prima a Temptation Island con Perla Vatiero e poi nella Casa del Grande Fratello, ha deciso di cambiare vita. Una notizia che ha colto molti di sorpresa?

Mirko Brunetti e il nuovo capitolo lontano dall’Italia

Lo ha raccontato ieri su Instagram, con parole semplici: “Hi London… certe scelte non sono mai facili”.

E già lì si è capito. Trasferimento imminente, direzione Londra. Con lui, la nuova compagna Silvia Ghio.

Ma la storia, come sempre, è più articolata di così…. Perché dietro c’è una rottura, quella con Perla, che i fan avevano vissuto quasi in diretta, tra falò di confronto, riavvicinamenti improvvisi e discussioni infinite online. “Non me l’aspettavo”, ha confessato qualche mese fa un’ex concorrente del reality, Chiara, ai microfoni di Fanpage.it. Lei, che li aveva conosciuti entrambi, aveva parlato di “un amore vero, ma complicato, logorato dai riflettori”.

Eppure, a Roma, in un corso di recitzione… Mirko incontra Silvia. Storia che parte piano, tra copioni e lezioni di dizione. Poi accelera, lo racconta lui stesso, intervistato da Il Messaggero: “Ci siamo trovati, senza forzare nulla. E non ho mai pensato di sostituire nessuno”. Parole che mirano a spegnere le polemiche nate sui social, dove molti avevano accusato la nuova compagna di essere arrivata “troppo presto”.

Mirko Brunetti e l’annuncio del trasferimento

Il colpo di scena arriva ora? Forse… con un post breve, quasi asciutto. “Londra sarà la mia casa. La nostra. Continuerò lì i miei studi di cinema”, scrive Mirko Brunetti. E mette il punto. Decisione maturata in silenzio, precisa lui, “step by step”.

Gli amici parlano di scelta ponderata, uno di loro, ex collega di reality, racconta a TvBlog: “Mirko voleva qualcosa di diverso, lontano dal caos, dalle chiacchiere continue. Londra è un’occasione. E Silvia lo sostiene”.

Non è solo una questione sentimentale, Londra, con le sue scuole di cinema, i teatri, la vita culturale frenetica, sembra la città perfetta per ricominciare. Per provare a costruire un futuro fuori dal circuito dei reality che lo hanno reso popolare, ma anche intrappolato forse in un personaggio…

E intanto i fan? Sembrerebbero divisi… Su Twitter c’è chi parla di “fuga d’amore”, chi lo accusa di “abbandonare l’Italia per moda”. Ma tra i commenti spunta anche chi lo difende: “Lasciatelo vivere, ha diritto di crescere”.

Forse è questo il punto. Crescere e, a volte, farlo significa anche chiudere una porta… Con delicatezza, ma senza voltarsi troppo indietro…