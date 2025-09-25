È nata Rocki Irish Mayers, Rihanna ha partorito il terzo figlio con A$AP Rocky

Dopo RZA e Riot, Rihanna ha partorito il terzo figlio, Rocki Irish Mayers. L’annuncio social e i dettagli tenerissimi hanno scatenato commenti e condivisioni in tutto il mondo.

Rihanna ha partorito il terzo figlio e la notizia, arrivata direttamente dai suoi social, ha subito fatto il giro del mondo tra foto dolcissime e reazioni entusiaste dei fan.

Rihanna ha partorito il terzo figlio, il messaggio ai fan

Rihanna è diventata mamma per la terza volta. Lo ha detto lei, nessun comunicato patinato, nessun intermediario: solo un post su Instagram, come ormai fanno tutti, soprattutto le star…

«Rocki Irish Mayers Sept 13 2025», ha scritto. Un cuore, un fiocco rosa… Nelle foto il piccolo — anzi, la piccola — con un body rosa e minuscoli guantini. Rosa pure quelli, con i nastrini. Teneri, quasi troppo. E poi un dettaglio che ha fatto impazzire i fan: un anello, semplice, con inciso “Mom”… Chi lo ha notato per prima? Dettaglio notato quasi immediatamente da People, lo ha rilanciato Billboard. Perché sì, anche i giornali veri ormai vivono di queste minuzie da social.

La notizia arriva dopo mesi di indiscrezioni… La gravidanza, lo ricordiamo, era stata annunciata quasi per caso? Era il 5 maggio… Rihanna passeggiava per New York, pancia in bella vista, i fotografi che la seguivano ovunque, nessuna dichiarazione, solo immagini. Poi il Met Gala 2025: Rocky, 36 anni, sul red carpet, conferma con un sorriso. “Vogliamo una famiglia grande”, aveva detto a Entertainment Tonight. Sembrava uno di quei commenti leggeri, buttati lì. Invece era tutto vero… Dopo RZA nel 2022 e Riot nel 2023, ora è arrivata Rocki Irish, tre figli in tre anni.

Una fonte vicina alla coppia, intervistata da People, ha spiegato: «Volevano figli vicini d’età, così potranno crescere insieme e avere un legame speciale». E ancora: «Rihanna è felicissima. Lo sognava da tempo». Lei stessa, in un’intervista a Vogue, aveva detto: «Pensavo sarebbe arrivato prima il matrimonio e poi un figlio, ma chi dice che dev’essere per forza così?». Sembrava una battuta, invece era già un manifesto di vita.

Rihanna ha partorito il terzo figlio: le curiosità dietro al lieto evento

La coppia sta insieme dal 2020. Una storia iniziata in sordina, fra collaborazioni musicali e paparazzi indiscreti. Poi la svolta, i figli, la vita di famiglia e il rap, le sfilate, la musica che però negli ultimi anni ha lasciato spazio a qualcosa di più privato. A volte lo raccontano, altre no. Questo è uno di quei momenti in cui decidono di condvidere. Forse perché, come ha detto un amico della coppia a Billboard, «si sentono benedetti e grati per questo nuovo capitolo delle loro vite». Parole forse un po’ enfatiche, ma comprensibili… un momento così magico non si ripete spesso.

Rihanna, intanto, dopo aver partorito il terzo figlio, appare radiosa. Nei video pubblicati online si vede lei che sorride, lui che la abbraccia. E giornali che corrono a raccogliere ogni dettaglio: dal fiocco rosa alla data precisa. Sept 13 2025. Come se segnasse l’inizio di una nuova era, almeno per i fan.

C’è anche un po’ di gossip? Sì, qualcuno ha notato che Rocky, durante il Met Gala, si è commosso parlando dei figli. “Lui è sempre stato il duro”, scrive E! News, “ma la paternità lo ha cambiato”. Forse … o forse era solo la stanchezza?

Un fatto è certo: Rihanna e A$AP Rocky hanno costruito in fretta quella “famiglia numerosa” di cui parlavano. Tre figli piccoli, una carriera sfolgorante e poi la vita tra New York e Los Angeles.