Donato Metallo, consigliere regionale del Partito Democratico in Puglia, è venuto a mancare all’età di 44 anni dopo una lunga e difficile battaglia contro un male incurabile. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità politica e tra i cittadini che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo impegno e la sua dedizione.

Metallo, originario di Racale, in provincia di Lecce, ha ricoperto ruoli significativi nella politica locale e regionale. È stato sindaco del suo comune e, alle ultime elezioni regionali, ha ottenuto quasi 17mila voti, risultando il primo degli eletti a Lecce nelle liste del Partito Democratico. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte attivismo e da una costante attenzione ai diritti dei più deboli.

Un politico vicino alla gente

La segretaria del PD, Elly Schlein, ha descritto Metallo come una persona che non solo faceva politica, ma che la incarnava, rendendola viva e vicina alle persone. “Oggi tutti ricordano il suo sorriso, la sua disponibilità e le sue battaglie”, ha dichiarato Schlein, sottolineando l’importanza del suo impegno per la legge contro l’omotransfobia e per iniziative a sostegno delle donne malate di cancro.

Un’eredità di lotta e speranza

La sua lotta per i diritti civili e sociali ha ispirato molti, e il suo sorriso contagioso rimarrà impresso nella memoria di chi lo ha conosciuto. Domenico De Santis, segretario del PD pugliese, ha condiviso il suo ricordo di Metallo, evidenziando come il suo impegno e la sua ribellione contro le ingiustizie possano continuare a guidare le future generazioni di politici e attivisti.

Un tributo alla sua memoria

Donato Metallo lascia la compagna Alessandra e un figlio di pochi mesi, un’eredità che rappresenta non solo il suo amore per la famiglia, ma anche il suo impegno verso una società più giusta. La sua scomparsa è un richiamo a tutti noi per continuare a lottare per i diritti e per la dignità di ogni individuo. La sua vita, sebbene breve, è stata un esempio di dedizione e passione per la politica e per il bene comune.