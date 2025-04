Un vuoto incolmabile per l’Italia

La scomparsa di Papa Francesco ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani e ha suscitato un profondo cordoglio nelle istituzioni. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo dolore parlando di un “vuoto personale” e di una guida evangelica che ha sempre messo al centro i più deboli.

La figura del pontefice, che ha dedicato la sua vita alla giustizia sociale e alla solidarietà, è stata un faro di speranza per molti, e la sua perdita è avvertita come un grande lutto nazionale.

Le parole della politica

La premier Giorgia Meloni ha ricordato l’amicizia e i preziosi consigli ricevuti da Papa Francesco, sottolineando l’importanza del suo messaggio di unità e pace. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, hanno voluto rendere omaggio al carisma spirituale del pontefice, evidenziando come la sua presenza fosse un elemento di coesione per il Paese. Le parole di Tajani e Salvini, che hanno definito Francesco un pontefice vicino all’Italia, riflettono il legame speciale che il Papa aveva con la nazione, un legame che ha saputo attraversare le barriere politiche e culturali.

Un’eredità di giustizia sociale

Il cordoglio non è stato solo politico, ma ha toccato anche il cuore della società civile. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ricordato Papa Francesco come il “papa della giustizia sociale”, un titolo che riassume perfettamente l’impegno del pontefice per i diritti umani e la dignità delle persone. La sua voce ha sempre risuonato forte contro le ingiustizie e le disuguaglianze, e il suo esempio continuerà a ispirare le generazioni future. La sua eredità è quella di un uomo che ha saputo mettere in discussione le convenzioni e ha sempre lottato per un mondo migliore.