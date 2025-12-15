La Selezione di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: Scopri Nicole Belloni!

Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni come sua favorita a Uomini e Donne, scatenando reazioni contrastanti tra i partecipanti del programma.

Nel pomeriggio di oggi, il celebre dating show Uomini e Donne ha registrato nuove puntate, mettendo al centro della scena Flavio Ubirti e la sua attesa scelta. Il tronista, noto per il suo percorso al Trono Classico, ha finalmente rivelato la sua decisione dopo giorni di indecisione e riflessione.

Flavio, che aveva già anticipato la sua volontà di fare una scelta definitiva, ha optato per Nicole Belloni, lasciando da parte Martina Cardamone, la quale sembrava essere una delle sue preferenze iniziali.

Questo cambio di rotta ha sorpreso molti spettatori, dato che i sentimenti del tronista erano apparsi più forti nei confronti di Martina in un primo momento.

La scelta di Flavio

In un clima di grande attesa, il tronista ha messo in evidenza le sue emozioni durante la registrazione. Flavio ha spiegato che, sebbene inizialmente avesse trovato Martina molto affascinante, la sua percezione è cambiata nel corso delle settimane. Nicole, infatti, è riuscita a farsi notare per la sua spontaneità e autenticità, caratteristiche che hanno conquistato il suo cuore.

Nell’atto finale della scelta, Nicole ha detto un convinto “sì”, esprimendo la sua felicità in modo evidente. Questa risposta positiva ha rappresentato un momento culminante per entrambi, mentre Martina ha dovuto affrontare la delusione di non essere stata scelta. Tuttavia, la dama ha mantenuto un atteggiamento rispettoso e composto, dimostrando maturità di fronte a una situazione difficile.

Le ultime esterne

Prima di giungere alla decisione, Flavio ha trascorso del tempo con entrambe le contendenti. Con Martina ha condiviso un’ultima esterna a Salerno, dove è stata mostrata la sua casa e il panorama marittimo, un momento che ha avuto il suo significato emotivo. Nicole, invece, ha portato Flavio in un’uscita in montagna, dove ha presentato la sua nonna e hanno trascorso ore piacevoli insieme. Queste esperienze hanno sicuramente influenzato la decisione finale di Ubirti.

Reazioni nel Trono Over

Oltre al Trono Classico, le dinamiche nel Trono Over hanno catturato l’attenzione del pubblico. Gemma Galgani, una delle figure storiche del programma, ha vissuto un momento di grande tristezza dopo aver ricevuto conferma da Mario riguardo la sua mancanza di sentimenti nei suoi confronti. Questo episodio ha ulteriormente evidenziato la fragilità emotiva che contraddistingue i vari protagonisti.

Allo stesso tempo, un’altra coppia, quella formata da Sabrina e Carlo, ha vissuto un momento di svolta. Dopo una breve separazione, Carlo ha deciso di sorprendere Sabrina con un mazzo di fiori e una richiesta di riavvicinamento. Tuttavia, Sabrina, che sta anche conoscendo Lorenzo, ha espresso il desiderio di prendere tempo per riflettere su quello che desidera realmente. Tina Cipollari, opinionista del programma, ha commentato la situazione, suggerendo che Sabrina stesse solo prendendo in giro Carlo, commenti che hanno sollevato non poche polemiche tra i presenti.

Nuovi sviluppi tra le coppie

In un contesto di relazioni complesse, Gianmaria ha iniziato a frequentare un’altra dama di nome Maria, mentre Arcangelo e Magda hanno confermato di essere usciti insieme, dando vita a nuove dinamiche all’interno dello studio. Sebastiano, ex di Magda, ha espresso i suoi dubbi riguardo la sincerità di Arcangelo, creando ulteriori tensioni che rendono il clima del Trono Over sempre più avvincente.

Queste nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno confermato ancora una volta l’incredibile varietà di emozioni e relazioni che caratterizzano il programma, suscitando l’interesse dei telespettatori e mantenendo alta l’attenzione sul futuro delle coppie coinvolte.